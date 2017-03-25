 Rize’de stresli günler – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Rize’de stresli günler

    Rize’de stresli günler
    sahasında yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın oldukça stresli olduğu gözlenirken, teknik patron Hikmet Karaman, Oğulcan, Oboabona ve Özgür ile özel konuştu. Deneyimli hoca, "Kazanmamız şart" dedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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