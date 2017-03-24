Rizespor'da Trabzonspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Karaman, idmanda Oğulcan Çağlayan, Oboabona, Özgür Çek, Oğuzhan Aynaoğlu ve Orhan Ovacıklı ile bir süre özel olarak görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:22
- Taraftardan stat temizliği
Toplam 5
Yorum
hasan ellerine sağlık arkadaşların. çok güzel bir davranış.
- Drogba: Tudor taraftarı heyecanlandırdı
Toplam 7
Yorum
cano Takımı buna emanet edersek yürüyerek futbol oynarlar. galatasarayda ilk 3-5 maçın dışında tam bir fiyaskoydu.hiç koştuğunu görmedim.
- Bülent Uygun'dan eleştiri
Toplam 3
Yorum
devrim Hade ordan avrupa kupasına katıldın kaçtane takımla uefaya gittin daha çok çalıssın futbolcu kapsın formay..
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