 Hikmet Karaman'dan flaş karar! – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hikmet Karaman'dan flaş karar!

    Hikmet Karaman'dan flaş karar!

    Çaykur Rizespor’da, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kararıyla futbolcular ve kadro dışı bırakıldı.

    Edinilen bilgilere göre teknik direktör Hikmet Karaman ani bir kararla ve 'ü süresiz kadro dışı bıraktı. İki oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığına dair açıklama yapılmadı. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hikmet Karaman'dan flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.