Hikmet Karaman'dan flaş karar!
Çaykur Rizespor’da, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kararıyla futbolcular Ahmet İlhan ve Mehmet Akyüz kadro dışı bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre teknik direktör Hikmet Karaman ani bir kararla Ahmet İlhan ve Mehmet Akyüz'ü süresiz kadro dışı bıraktı. İki oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığına dair açıklama yapılmadı. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:28
- Tablo vahim!
Toplam 19
Yorum
Dogru yonetim olsa boyle sonuclar olmaz Plansiz programsiz is yapip paralari gunu kurtarmak icin harciyorlar. Sadece yonetimler degil taraftarlarda suclu. Baski yuzunden yapilan ha
- Galatasaray'a Florya'daki tesisin iki katı büyüklüğünde yeni tesis
Toplam 4
Yorum
Kimsin sen Kulüp üyelerinin yararlanacağı sosyal mekanlar önemli tabi. Az yiyorlar biraz daha yesinler !!!
- Cenk Ergün'den o iddialara yanıt
Toplam 2
Yorum
4,3,3 pres mücadele okadar bizim oturduğumuz yerden gördüğümüzü tudor göremiyor! bu takım üçlü oynamaz tolga asla bu takımda olmaz göbeği yap selçuk josue çuk olur.
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