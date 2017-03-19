Hikmet Karaman'dan mağlubiyet yorumu
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Kümede kalma adına kaybetmemeliydik. Önemli bir şansı değerlendiremedik” dedi.
"Kümede kalma adına kaybetmemeliydik"
Gençlerbirliği karşında önemli bir şansı değerlendirmediklerine dikkat çeken Karaman, "Kümede kalma adına kaybetmemeliydik. Önemli bir şansı değerlendiremedik. İlk yarı çok pozisyon yakaladık. İkinci yarı Aydın sağ ayayla mükemmel vurdu. Kornerden top kaleciye gelmese, golü bulsak 1 puan önemli olacaktı. Camia adına hem şanssızlık hem başarısızlık. Üç karşılaşmadır üst üste kaybediyoruz. Ortada bir başarısızlık varsa teknik direktör olarak üstleneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:39
- Tudor'un deplasman karnesi zayıf
Toplam 6
Yorum
El Tudor Galatasary sanki Real Madrid ile oynuyormuş gibi 9 kişi defans yaptı. Taktik anlayışı sıfıra yakın hocanın. 2-0 iken hala defansı düşünüyor.
- Tudor'un deplasman karnesi zayıf
Toplam 6
Yorum
Bora Bu Tudor neden Atletızm Hocası olmadıda Futbol Hocası olmuş İnmsan bilmediği konuya soyunurmu Koş diyor hadi koşun lan
- Tudor'un deplasman karnesi zayıf
Toplam 6
Yorum
TUDOR Taktik öğret biraz. bekler ileri çıksın, hücum geriye yardım etsin ama atağa 6-7 kişi çıksınlar. Nerde futbol cahili var tutup getiriyorlar.
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