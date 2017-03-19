 Hikmet Karaman'dan mağlubiyet yorumu – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Hikmet Karaman'dan mağlubiyet yorumu

    Hikmet Karaman'dan mağlubiyet yorumu

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Kümede kalma adına kaybetmemeliydik. Önemli bir şansı değerlendiremedik” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından müsabakayı değerlendiren Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde üç maçtır üst üste kaybettiklerini belirterek, "Ortada bir başarısızlık varsa teknik direktör olarak üstleneceğiz" diye konuştu.

    "Kümede kalma adına kaybetmemeliydik"
    Gençlerbirliği karşında önemli bir şansı değerlendirmediklerine dikkat çeken Karaman, "Kümede kalma adına kaybetmemeliydik. Önemli bir şansı değerlendiremedik. İlk yarı çok pozisyon yakaladık. İkinci yarı Aydın sağ ayayla mükemmel vurdu. Kornerden top kaleciye gelmese, golü bulsak 1 puan önemli olacaktı. Camia adına hem şanssızlık hem başarısızlık. Üç karşılaşmadır üst üste kaybediyoruz. Ortada bir başarısızlık varsa teknik direktör olarak üstleneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:39
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