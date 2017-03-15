Ç. Rizespor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ara transferde kadroya dahil edilen ancak Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında yapılan maçta sakatlanan Süleyman Koç, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk kez katıldı.

Yeşil-mavili takımda sakatlığı bulunan futbolcular Oğulcan Çağlayan, Ümit Kurt ve Godfrey Oboabona ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı.

Karadeniz ekibi, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı maç oynandı.

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

- "Yaşama Yol Ver" kampanyasına destek

Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda 112 Acil Çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla yürütülen "Yaşama Yol Ver" kampanyasını yeşil-mavili takım da destekledi.

İdman öncesi Rize İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 acil servis ekipleri, Karadeniz ekibini ziyaret edip, teknik direktör Hikmet Karaman'a çiçek verdi.

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Acil durumlar dışında 112 hattını meşgul etmeyelim ve trafikte ambulansın geçişine öncelik gösterelim." dedi.

Futbolculardan Recep Niyaz ise insan sağlığının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle trafikte ambulanslara öncelik tanıyalım. Gereksiz yere, ihtiyaç olmadığı sürece 112 acil yardım hattını aramayalım. Vatandaşlarımızı, taraftarlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zikrullah Tüfekçi ise sağlık çalışanlarına destek olan futbolculara ve teknik direktör Hikmet Karaman'a teşekkür ederek, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı için yeşil-mavili takıma başarılar diledi.