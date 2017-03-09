Karamsar olmayın
Süper Lig’de ateş hattındaki Ç.Rizespor’de genç orta saha Recep Niyaz, kritik Antalyaspor maçı öncesi camiaya umut verdi: “Bu zor durumdan çıkmak bizim elimizde. Çok da fazla karamsar olmaya gerek yok.”
SÜPER Lig'de zor bir durumda olduklarını belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Bu zor durumdan çıkmak bizim elimizde. Çok da fazla karamsar olmaya gerek yok. Artık maç kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Bu hafta sahamızda Antalyaspor ile oynayacağız. Ardından deplasmanda da G.Birliği ile karşılaşacağız. Bu iki maç, bizim ligdeki kaderimizi büyük oranda belirleyecek maçlar. Bu iki maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak bu güce sahibiz" diye konuştu.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Karamsar olmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.