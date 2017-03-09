Karamsar olmayın

Süper Lig’de ateş hattındaki Ç.Rizespor’de genç orta saha Recep Niyaz, kritik Antalyaspor maçı öncesi camiaya umut verdi: “Bu zor durumdan çıkmak bizim elimizde. Çok da fazla karamsar olmaya gerek yok.”

4 sezon dur yer aldığı Süper Lig'de en yakın rakibi Alanyaspor'un 5 puan gerisinde 16. sırada bu yıl düşme korkusuyla baş başa kalan Ç.Rize'de genç orta saha Recep Niyaz, evlerindeki kritik Antalyaspor maçı öncesi umut dağıttı. Artık kaybetme lükslerinin kalmadığını vurgulayan Niyaz, önlerindeki maçları kazanıp, derin bir nefes almak istediklerini söylerken, camianın da çok fazla karamsarlığa kapılmaması çağırısında bulundu.



SÜPER Lig'de zor bir durumda olduklarını belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Bu zor durumdan çıkmak bizim elimizde. Çok da fazla karamsar olmaya gerek yok. Artık maç kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Bu hafta sahamızda Antalyaspor ile oynayacağız. Ardından deplasmanda da G.Birliği ile karşılaşacağız. Bu iki maç, bizim ligdeki kaderimizi büyük oranda belirleyecek maçlar. Bu iki maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak bu güce sahibiz" diye konuştu.