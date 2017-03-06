Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önlerindeki iki haftanın ligdeki kaderlerini belirleyeceğini söyledi.
İlk olarak kendi evlerinde oynayacakları Antalyaspor maçının önemli olduğunu ifade eden Karaman, "Dün ve ondan önceki gün rakiplerimizin aldıkları skorlar bizim lehimize. En yakın rakibimizle 5 puan fark var. Kendi işimizi kendimiz bitirmemiz gerekir. Bunun da başlangıcı Antalyaspor maçı olacak." diye konuştu.
- Antalyaspor maçı hazırlıkları
Yeşil-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, 12 Mart Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.
Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Süleyman Koç ve Ümit Kurt ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:41
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 74
Yorum
beyefendi karce.. bence topalı değil kaleci karcemarskası konuşun..adam ideal bir kaleci..ve beyefendi..ağırbaşlı..
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 74
Yorum
beyefendi karce.. bence topalı değil kaleci karcemarskası konuşun..adam ideal bir kaleci..ve beyefendi..ağırbaşlı..
- Ulusoy iki tarafı da katletti
Toplam 18
Yorum
FB BİR ÖNCEKİ YORUMUMA İLAVE HAKEM KUMPASLARI İLE DEVAM EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM TEKLİF=BİR YIL YABANCI HAKEMLE DEVAM EDİLSİN DİĞERLERİNİ EĞİTİN
Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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