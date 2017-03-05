 Penaltı tartışılabilir – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Penaltı tartışılabilir

    Penaltı tartışılabilir
    Teknik Direktörü , 'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından kısa bir açıklama yaptı. Karaman, penaltı pozisyonu ile ilgili, "Bir pozisyon var. Penaltı mı değil mi tartışılır. Sadece Beşiktaş'a karşı değil, taraftarına karşı da oynadık" dedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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