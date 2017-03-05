 İsabetli şutu bile yok – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    İsabetli şutu bile yok

    İsabetli şutu bile yok
    deplasmanda 1-0 kaybettiği maçında kaleye isabetli şut çekemedi. Maçı toplam 3 şutla bitiren ve sadece 1 gol pozisyonu yakalayan Karadeniz ekibi, ilginçtir sezonun ilk yarısında da Beşiktaş kalesine isabetli şut çekemeden mücadeleyi bitirmişti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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