 "Pozisyon yüzde yüz penaltı" – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Pozisyon yüzde yüz penaltı"

    "Pozisyon yüzde yüz penaltı"

    'da kaptan Kweuke 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke, Beşiktaş maçının son dakikalarında Atınç Nukan ile yaşadığı pozisyonda penaltı olduğunu ileri sürdü.

    Kweuke, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Atınç'ın pozisyonu yüzde 100 penaltı ama hakem vermedi. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

    Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Kamerunlu futbolcu, "Bu mücadelemize devam edersek ligde kalacağımızı düşünüyorum. Daha çok çalışacağız, ama bugünkü mücadelemize baktığımızda her şeyin daha iyi gideceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Pozisyon yüzde yüz penaltı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.