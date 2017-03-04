"Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Çaykur Rizespor'da kaptan Kweuke 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke, Beşiktaş maçının son dakikalarında Atınç Nukan ile yaşadığı pozisyonda penaltı olduğunu ileri sürdü.
Kweuke, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Atınç'ın pozisyonu yüzde 100 penaltı ama hakem vermedi. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.
Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Kamerunlu futbolcu, "Bu mücadelemize devam edersek ligde kalacağımızı düşünüyorum. Daha çok çalışacağız, ama bugünkü mücadelemize baktığımızda her şeyin daha iyi gideceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:35
- Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon
Toplam 33
Yorum
tffmhkbjk anladık bjkyi şampiyon yapacaksınız. rizenin ne suçu var 1 puandan oldular. bari başakşehirin puanlarını çalmasalar.hakemlerin şampiyonu bjk
- Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon
Toplam 33
Yorum
texasli herkes besiktas dusmani aslinda orda atinca yapilan hareket kirmizi kart olmali saka lan saka
- Uymayan gider!
Toplam 29
Yorum
Alper Başkana şikayete gelen oyuncu ve onun ekibini tamamen sileceksin (K)
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