Rize’den lidere mesaj

Kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rize'den lider Beşiktaş'a mesaj var. Karadeniz ekibinin golcüsü Kweuke, İstanbul'dan puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İşimizin kolay değil. Beşiktaş gibi güçlü bir takımdan puan ya da puanlar alarak, bu ligde kalmayı hak ettiğimizi göstereceğiz" iddiasında bulundu.