Rize’den lidere mesaj
Kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rize'den lider Beşiktaş'a mesaj var. Karadeniz ekibinin golcüsü Kweuke, İstanbul'dan puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İşimizin kolay değil. Beşiktaş gibi güçlü bir takımdan puan ya da puanlar alarak, bu ligde kalmayı hak ettiğimizi göstereceğiz" iddiasında bulundu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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