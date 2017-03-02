 Rize’den lidere mesaj – Fotomaç – 02 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Rize’den lidere mesaj

    Rize’den lidere mesaj
    Kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rize'den lider Beşiktaş'a mesaj var. Karadeniz ekibinin golcüsü Kweuke, İstanbul'dan puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İşimizin kolay değil. Beşiktaş gibi güçlü bir takımdan puan ya da puanlar alarak, bu ligde kalmayı hak ettiğimizi göstereceğiz" iddiasında bulundu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rize’den lidere mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.