Ç. Rizespor Karaman’a sahip çıktı
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, bir grup taraftarın eleştirilerde bulunduğu teknik direktörleri Hikmet Karaman’a sahip çıktı, "10 maçta da kaybetse bırakmam" dedi.
"Hikmet hoca 10 maçta kaybetse bırakmam. Öyle bir derdimiz yok. Taraftar, takım mağlup duruma düştüğünde birini hedef alıyor. Bunlar normal şeyler. Küfür olmasın, şiddet olmasın. İyi mücadele ediyoruz ve lige renk katıyoruz ve renk katmaya devam edeceğiz."
Cuma akşamı sahalarında Kayserispor'u ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Kalkavan, "Kayserispor'da çıkışta olan bir ekip. Bu maç kırılma maçı olacak ve özel bir prim vereceğiz. Yeni transferlere biraz zaman lazım. İleride çok daha katkı verecekler. Biz kolej takımıyız. Bu sene ligde kalacağız ve seneye de çok daha sağlam bir görüntü vereceğiz" diye konuştu.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:15
- Metin Albayrak'tan şampiyonluk sözleri
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Yorum
Gsli Gsnin arenada kesinlikle yenmesi gerekiyor yoksa BJK kesin şampiyon derim ama GS yenerse psikolojik baskı da oluşturacağı kesin
- Korkuluk!
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Yorum
Enda A.Yıldırım eseri, basketboldaki organizasyonda onun eseri futboldaki rezalet de. E.YANAL FB si nereeee şuan ki nereee...
- ''Yönetim bilir!''
Toplam 13
Yorum
ankaralı Bu takım iyi gidince sen iyisin bilge hocasın.Başarısız olursa futbolcular kalitesiz yemezler bu masalı torunlarına anlat.
Ç. Rizespor Karaman’a sahip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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