 Tribüne çıktı – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Tribüne çıktı

    Tribüne çıktı
    'da , karşılaşmada forma giyemezken maçı tribünden takip etti. Geçen hafta 4'üncü sarıyı görüp cezalı duruma düşen Kamerunlu golcünün yerine yeni transfer Bright Edomwonyi forma giydi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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