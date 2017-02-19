 Devam edemedi – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Devam edemedi

    Devam edemedi
    'da savunma oyuncusu , ayağında ağrı hissetmesi üzerine oyuna devam edemedi. Yeşil-mavililerde 43. dakikada Ümit'in yerine oyuna dahil oldu. Ümit'in durumunun bugün belli olacağı ifade edildi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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