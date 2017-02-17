Galatasaray maçı öncesi seferberlik
Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesinde kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Çaykur Didi Stadı'nda 30 santimetreyi bulan karın temizleme çalışmaları devam ediyor.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışının aldıkları tedbirler sayesinde stat zeminini etkilemediğini söyledi.
Sabah saatlerinden itibaren 15 kişilik ekip ile temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mete, "Bir aksilik olmadığı müddetçe temizlik çalışmalarını yürüteceğiz. Yarın kar yağışı beklenmiyor. Stat zemini de sabah saatlerinde hazır olacaktır. Stat özel örtü ile korunuyor. Maçın oynanmasını engelleyecek herhangi bir olumsuzluk görünmüyor." ifadelerini kullandı.
Mete, çimin hibrit olduğunu maçın son derece iyi bir zeminde oynanacağını sözlerine ekledi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:47
- Futbol terbiye eder
Toplam 5
Yorum
...... SN AKÇAY HAK EDENLERE ÇOK ÇOOK GÜZEL BİR CEVAP VERMİŞSİN. TEBRİKLER HOCAM. İNŞALLAH ANKARA DA ELEYEREK EKSTRA BİR CEVAP VERİRSİNİZ.
- Potuk: Turu biz geçeceğiz
Toplam 4
Yorum
FAA potuktan kısa bir fıkra. hahahahahahah.
- Bu iş bitmedi
Toplam 25
Yorum
mööö fark var adamlar daha yürekli oynadı.
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