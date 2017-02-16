 Rize, Tudor’u çözdü – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Tudor’u çözdü" /> Tudor’u çözdü" />
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Rize, ’u çözdü

    Rize, Tudor’u çözdü
    Ç.Rize Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sahalarındaki G.Saray maçı öncesi Igor 'a yönelik tespitlerde bulundu. Karaman, "Tudor'un Karabük'deki futbolu oynatma şansı sıfır. G.Saray'a uygun bir futbol oynatacaktır. Maçtaki hamleleri başka olabilir. Mutlaka G.Saray'da birtakım şeyleri değiştirecektir" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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