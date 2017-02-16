Rize, Tudor’u çözdü
Ç.Rize Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sahalarındaki G.Saray maçı öncesi Igor Tudor'a yönelik tespitlerde bulundu. Karaman, "Tudor'un Karabük'deki futbolu oynatma şansı sıfır. G.Saray'a uygun bir futbol oynatacaktır. Maçtaki hamleleri başka olabilir. Mutlaka G.Saray'da birtakım şeyleri değiştirecektir" ifadelerini kullandı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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