 Kweuke cezalı! – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kweuke cezalı!

    Kweuke cezalı!
    Akhisar deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor, bir şok da golcüsü Leonard Kweuke'den yaşadı. Kweuke maçın 27'nci dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Deneyimli golcü, böylelikle gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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