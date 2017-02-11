 "Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz" – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    "Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz"

    "Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz"

    Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, yarın sahalarında oynayacakları Akhisar Belediyespor'u yenerek ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istediklerini söyledi.

    Geçen hafta aldıkları Kardemir Karabükspor galibiyetiyle moral bulduklarını ifade eden Hikmet Karaman, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Akhisar Belediyespor'la zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayan Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

    "Kritik bir karşılaşma olacak. Bu periyotta aldığımız sonuçlar dönüm aşaması olabilir. Her hafta ligin alt ve üstündeki gidişatı belirleyecek maçlar olacak. Hata yapma payımız çok az. Bu nedenle çok dikkatli olacağız. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bu maçlarda en iyi sonuçları hedefleyeceğiz. Genç ve iyi bir takımız ve her hafta gelişme süreci gösteriyoruz. Son haftalarda başarılı sonuçlar aldık. Akhisar Belediyespor maçında her şeyimizi verirsek, takım olarak üst düzey performans ortaya koyarsak maçı kazanmak için büyük şansımız var. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak için galibiyet gerekiyor. Alacağımız 3 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşma adına önemli bir adım atmış oluruz."

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:35
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