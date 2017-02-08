Hedef Avrupa

Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, kupanın Avrupa mücadelesi için en kısa yol olduğunu ve bu sene bu heyecanı yaşamak istediklerini söyledi. Ferah, "Gelecek sezon Avrupa'da oynayan Rize olabilir" dedi.