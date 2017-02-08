Hedef Avrupa
Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, kupanın Avrupa mücadelesi için en kısa yol olduğunu ve bu sene bu heyecanı yaşamak istediklerini söyledi. Ferah, "Gelecek sezon Avrupa'da oynayan Rize olabilir" dedi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Hedef Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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