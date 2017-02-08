 Hedef Avrupa – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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HEPSİ
    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hedef Avrupa

    Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, kupanın Avrupa mücadelesi için en kısa yol olduğunu ve bu sene bu heyecanı yaşamak istediklerini söyledi. Ferah, "Gelecek sezon Avrupa'da oynayan Rize olabilir" dedi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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