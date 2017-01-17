Tribünde tek başına, takımının yanında!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında deplasmanda İnegölspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'u bu karşılaşmada 1 taraftarı destekledi.
İnegöl Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan 250 kişilik bölümde tek başına maçı izleyen 23 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Hüseyin Türkmen, 90 dakika boyunca takımına destek verdi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Çaykur Rizespor'un Iraklı oyuncusu Dhurgham Ismail, kendilerine yalnız bırakmayan genç taraftarın yanına giderek tebrik edip, formasını hediye etti.
Genç taraftar maçın ardından yaptığı açıklamada, Rize doğumlu ve Çaykur Rizespor taraftarın olduğunu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturduğunu söyledi.
Takımının Marmara Bölgesi'nde oynadığı hiçbir maçı kaçırmadığını vurgulayan Hüseyin Türkmen, "Bugün de takımımız İnegöl'deydi. Bu karşılaşma için Gebze'den geldim. Takımımızı burada yalnız bırakmak istemedim. Harçlıklarımla deplasman masraflarımı karşılıyorum. Maçın sonunda da Dhurgham Ismail'in yanıma gelerek formasını hediye etmesi beni sevindirdi." dedi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:21
- Quaresma'dan açıklama var
Toplam 15
Yorum
şışşş ağlıyor renkliler size diyor
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 75
Yorum
KAMURAN AYTEKIN AZIZ YILDIRIM HAKSIZLIGA ISYAN EDIYOR EN IYISI FENER BAHCEYI KAPATIN AZIZ YILDIRM BIZ TARAFTARLARDA RAHAT EDELIM NASIL OLSA ÖZ ELESTIRI YOK
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 40
Yorum
karagümrüklü aglayarak şampiyon olunmaz oynayarak olunur aziz
Tribünde tek başına, takımının yanında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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