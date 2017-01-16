Ç. Rizespor 10 numarasını arıyor
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, ara transferde kadrolarına 10 numara bir oyuncu katmak için çalışma içerisinde olduklarını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor karşısında çok önemli 3 puan aldıklarını ifade eden Metin Kalkavan, mutlu olduklarını belirterek, "Direk rakibimiz olan bir takımdan böyle galibiyet aldığımız için sevinçliyim. Bu da bizim ligdeki 4'üncü galibiyetimiz oldu. 17 maçta 4 galibiyet aldık. İkinci yarı maçları başlayacak ve 7-8 galibiyet daha alarak yukarılara çıkmak istiyoruz. Kötü bir takım değiliz. İlk yarı çok şansız puanlar kaybettik. Bundan sonra daha iyi olacağız" dedi.
"10 NUMARA YOK DENECEK KADAR AZ"
Takıma 10 numara oyuncu almaya çalıştıklarını belirten Kalkavan, "Dünyada 10 numara futbolcu çok fazla yok. Bizde almak istiyoruz ama olmuyor. Bazen parayı verdiğinde bile alamıyorsun. Çünkü Rize'nin dev avantajları yok. Ayrıca Türkiye'de 10 numara yok denecek kadar az. Biz de dışarıdan almaya çalışıyoruz. Dışarıdan almaya çalıştıklarımız da çeşitli nedenlerden dolayı gelmiyor. Bu sadece Rizespor için değil, diğer takımlar için de geçerli. Rize olarak bulunduğumuz konum ve şehrin ufaklığını büyük illerle kıyasladığımızda çok ciddi bir dezavantaj yaşıyoruz. Bazı transferler para ile bile olmuyor. Kimisi ekonomik, kimisi kendisi gelmek istemiyor ya da kulübü vermiyor" dedi.
GRÜNWALD VE BUZAGLO OLMADI
Alexander Grünwald ile Maor Bar Buzaglo transferlerinin gerçekleşmediğini ifade eden Kalkavan, "Bu oyuncularla anlaşmamıza rağmen kulüpleri ile anlaşma sağlayamadık. Belki sezon sonunda olur. Şu an olma şansları yok çünkü konuştuğumuz şeyleri çok değiştirdiler. Grünwald için, 'Rizespor'dan yüksek teklif aldık' diye gidip yetkisini aldılar. Aklını karıştırıp tüm olayı bozdular. Bu bozanların ismini de yakında açıklayacağım. 'Bu bizi temsil etmiyor' diyeceğiz. Bu menajerlerin yaptığı çok ayıp" dedi ve listelerindeki diğer oyuncularla temasta olduklarını ifade etti.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:37
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