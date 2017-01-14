Çaykur Rizespor Süleyman Koç ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Süleyman Koç ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Süleyman Koç'un İstanbul'a gelerek, kulüp başkanı ile bir görüşme yaptığını belirten Ferah, "Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kendisini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Süleyman son zamanda yaşadığı şanssız sakatlığı nedeniyle futboldan biraz uzak kaldı ama kısa sürede fiziksel açıdan kendini toparlayarak, eski başarılı günlerine dönecektir." diye konuştu.
Gurbetçi oyuncu son olarak Almanya 3. Lig takımlarından Paderborn'da forma giymiş, 29 maçta 2 gol atmıştı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:00
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ceto sampıon fenerbahce olacak kımse heveslenmesın...
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