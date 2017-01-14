 Çaykur Rizespor Süleyman Koç ile anlaştı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ile anlaştı

    Çaykur Rizespor Süleyman Koç ile anlaştı

    Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden , gurbetçi oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

    'un İstanbul'a gelerek, kulüp başkanı ile bir görüşme yaptığını belirten Ferah, "Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kendisini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Süleyman son zamanda yaşadığı şanssız sakatlığı nedeniyle futboldan biraz uzak kaldı ama kısa sürede fiziksel açıdan kendini toparlayarak, eski başarılı günlerine dönecektir." diye konuştu.

    Gurbetçi oyuncu son olarak Almanya 3. Lig takımlarından Paderborn'da forma giymiş, 29 maçta 2 gol atmıştı.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:00
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