 Edomwonyi ile sözleşme imzalandı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Edomwonyi ile sözleşme imzalandı

    Edomwonyi ile sözleşme imzalandı

    Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden , Avusturya'nın ekibinde forma giyen forvet oyuncusu ile 4,5 yıllık anlaşma imzaladı.

    Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    Mete, bu doğrultuda Avusturya temsilcisiyle anlaşma sağlanmasının ardından, Nijeryalı forvet oyuncusuyla da yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirterek, " takımıyla anlaşma sağlanmasının ardından oyuncuyu İstanbul'a getirdik. 22 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Edomwonyi, yapılan görüşmelerin ardından kendisini 4,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Oyuncumuz kısa süre içerisinde kampa katılacak." dedi.

    Nijeryalı oyuncu, bu sezon lig ve kupada 18 maçta bin 419 dakika sahada kalırken 4 gol atma başarısı gösterdi.

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:44
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