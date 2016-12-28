Hikmet Karaman'dan transfer müjdesi
Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümü 13 puanla 15. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, en az üç futbolcu transfer etmeyi planladıklarını ve bu oyuncuların ilk 11'de kilit görev yapacak isimler olacağını söyledi.
Devre arası transfer dönemini çok iyi değerlendirmek zorunda olduklarını ve rakiplerinin de mutlaka hamle yapacağını kaydeden tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:
"Transferde rakiplerimiz hamle yapacaktır. Biz de hamlenin kralını yapmak zorundayız. Mutlaka kiralık gidecek oyuncularımız olacak, alacağımız oyuncular da olacak. Kadroyu şişirip oyuncuları huzursuz etmek istemiyoruz. Öncelikle transfer etmek istediğimiz oyuncuları kadromuza katalım çünkü, oyuncu almadan oyuncu göndermek olmaz. Kamp döneminde ortaya çıkacak stratejiler, stratejiye bağlı oyuncuların gönül rızası içerisinde mutlaka bir şeyler yapacağız."
Eksiklerin tespit edildiği andan itibaren çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Karaman, "Transferde planlamamız belli. Minimum üç oyuncu alacağız. Bunlar, kilit oyuncular olacak. Aksi takdirde beklentilerin uzağında kalırız. Bu bilinçle transferi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Karaman, taraftarların her zaman takımın yanında olduğuna işaret ederek, ikinci yarıda daha iyi sonuçlar alarak, onları mutlu etmek istediklerini sözlerini ekledi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
- Zirve için sahada
Toplam 2
Yorum
Aslan TAKIMIMZ RAHAT KAZANCAGI MAC HAMIT JOSUE DAHALE NE ALAKA ILK 11'DE
- Oğuzhan’ı da verelim!
Toplam 17
Yorum
Baran_q7 Bence Alınmalı Kerim Kiralık Veli,Olcay Verilmeli
- Salih Dursun Antalya’da
Toplam 6
Yorum
adalet Rıza hoca seni tanımasam bu kim diyeceğim.Allah aşkına Salihte ne buldunda transfer ediyorsun.Pes doğrusu.Adam zaten kırmızı.Seninde defansın kötü,ne olacak biliyormusun,2-3 maç başına takım 10 kişi oynar bunu bilesin.İnanamıyorum.Demekki biz futboldan ve futbolcudan anlamıyoruz.
Hikmet Karaman'dan transfer müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.