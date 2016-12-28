 Çaykur Rizespor'da 2 ayrılık! – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    'da 2 ayrılık!

    Çaykur Rizespor'da 2 ayrılık!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , sezon başında 'dan kiralanan ve ile yollarını ayırdı.

    Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına gittiklerini belirtti.

    Ferah, ligin ilk bölümü tamamlanmadan izin alarak Rize'den giden 'ın yanı sıra 19 yaşındaki santrfor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ifade etti.

    İki futbolcuya, hizmetleri için teşekkür eden Ferah, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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