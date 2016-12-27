Çaykur Rizespor'da 2 ayrılık!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına gittiklerini belirtti.
Ferah, ligin ilk bölümü tamamlanmadan izin alarak Rize'den giden Emrah Başsan'ın yanı sıra 19 yaşındaki santrfor Volkan Pala ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ifade etti.
İki futbolcuya, hizmetleri için teşekkür eden Ferah, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:19
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 31
Yorum
bohac Küm e dusmese iyi bu futbolcularla
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 31
Yorum
saruhan Ts 3lik futbolcularla ancak kume dusmemeye oynr
- Keyfim yerinde
Toplam 5
Yorum
kartalyasar Adam 2 gol ve 7 asist yapıyor ama ne Alper,ne volkan,ne ozan,ne mehmet,nede souzanın bırakın golü asisti yok gibi birşey.Vay bee,milyon eurolar transfer ücretleri ödendi ama sonuç sıfır.
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