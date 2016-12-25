"Bizimki haksız bir penaltıydı"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:27
- Şenol Güneş'ten büyük itiraf
Toplam 16
Yorum
Ertan Hoca hatalarını biliyorsun vede kabulleniyorsun. Buda güzel. İkinci yarı bu hatalarını yapma bu takım gene şampiyon olur. Geçen sene dar kadro olduğu için oyuncu rotasyonu denilen işlemi pek yapamıyordun. Bu sene kadro geniş habire oyuncularla rotasyon denilen uygulamaya gidiyorsun. Devre bitti sayılır daha takımın iskeleti oluşmadı. Bir iki kişi hariç kimse yerinde verimli olamıyor. Dama taşı piyon gibi çok oynamalar takıma hiçmi hiç yaramadı. Kuracağın kadro sakatlıklar olmadan değişmemesi lazım. Başarı o zaman muhakkak gelir. Yaz boz tahtası olunca hepimiz huzursuz oluyoruz takımda rahat bilinen oyununu oryaya koyamıyor. Maçları seyrrferken deyim yerindeyde fıtık oluyoruz. İKİNCİ YARI HERŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLUR DÜŞÜNCESİYLE TÜM CAMİAYA HAYIRLI SENELRR DİLİYOR. SELAM VE SAYGILARIMI SUNUYORUM.
- Onur Kıvrak: Kazanacağız!
Toplam 3
Yorum
fenerli açılışı bu maçla yapmasanız iyiydi. olaylar yüzünden ilk maçtan sahanız kapanır bence
- Sow’un röveşatası yılın golü
Toplam 3
Yorum
KrAlex Bu golün sadece bir golden fazlasının önemi büyüktür. Bu gol sadece M.Uniteda değil Avrupada ülkemizi yakan tüm hakemlere gelsin.
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