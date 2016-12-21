 Varsa yoksa Stoch – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Varsa yoksa Stoch

    Varsa yoksa Stoch

    , teknik direktör ’ın ısrarcı olduğu Slovak yıldız için F.Bahçe’nin kapısını çaldı. Karadeniz ekibi, ve ’ı da gündemine aldı.

    Süper Lig'de 6 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Çaykur Rize'de gündem transfer. İkinci yarıda alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Miroslav Stoch için düğmeye bastı. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın ısrarcı olduğu Slovak yıldızı kiralamayı planlayan yeşil-mavililer, kulübü Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. idareciler, 26 yaşındaki futbolcunun transferinde tüm şartları zorlamayı planlıyor

    OPERASYON BAŞLADI
    Sarı-lacivertlilerin Stoch konusunda vereceği cevabı bekleyen Karadeniz ekibi, İsviçre ekibi Will 1900'dan ayrılması gündemde olan Egemen Korkmaz ve Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ömer Şişmanoğlu için de nabız yokluyor.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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