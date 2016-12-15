Rize’nin Stoch aşkı
Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan takımların başında gelen Çaykur Rizespor, Miroslav Stoch'tan vazgeçmiyor.
Slovak oyuncunun sezon başında alınmasını isteyen teknik direktör Hikmet Karaman'ın bu oyuncu için ara transfer dönemi öncesi yönetime ısrarcı davrandığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon 12 resmi maçta oynayan Stoch, Avrupa Ligi'nde attığı 4 golle öne çıkmayı başardı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
Rize’nin Stoch aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.