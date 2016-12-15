Rize’nin Stoch aşkı

Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan takımların başında gelen Çaykur Rizespor, Miroslav Stoch'tan vazgeçmiyor.

Slovak oyuncunun sezon başında alınmasını isteyen teknik direktör Hikmet Karaman'ın bu oyuncu için ara transfer dönemi öncesi yönetime ısrarcı davrandığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon 12 resmi maçta oynayan Stoch, Avrupa Ligi'nde attığı 4 golle öne çıkmayı başardı.