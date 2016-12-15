 Rize’nin Stoch aşkı – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Rize’nin Stoch aşkı

    Rize’nin Stoch aşkı

    Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan takımların başında gelen , 'tan vazgeçmiyor.

    Slovak oyuncunun sezon başında alınmasını isteyen teknik direktör Hikmet Karaman'ın bu oyuncu için ara transfer dönemi öncesi yönetime ısrarcı davrandığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon 12 resmi maçta oynayan Stoch, Avrupa Ligi'nde attığı 4 golle öne çıkmayı başardı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:06
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