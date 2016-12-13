 Rize’de Emrah şoku! – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Rize’de Emrah şoku!

    Rize’de Emrah şoku!

    ’un Galatasaray’dan kiraladığı 24 yaşındaki orta saha , kadroya giremediği gerekçesiyle kenti terk etti. Ayrılma talebini de Başkan Metin Kalkavan’a iletti.

    'de sıkıntılı günler geçiren Ç.Rize'de bir darbe de 'dan geldi. Sezon başında G.Saray'dan kiralanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kadroya giremediğini gerekçe göstererek yeşil mavili takımdan ayrıldığı bildirildi. Basın sözcüsü Saffet Mete'nin verdiği bilgiye göre, şehre uyum sağlayamayan Emrah, yaşanan gelişmelerin ardından izinli olarak kulüp başkanı Metin Kalkavan ile görüşmek için dün İstanbul'a gitti

    SADECE 4 MAÇ OYNADI
    Emrah Başsan 'da Süper Lig'de 2 maçta 110, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 173 dakika forma giymişti. Mutsuz oyuncu ligde son hafta oynanan Kasımpaşa maçında da 18 kişilik kadroya dahil edilmemişti. Emrah'ın sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedileceği öğrenildi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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