Rize’de Emrah şoku!
Ç.Rizespor’un Galatasaray’dan kiraladığı 24 yaşındaki orta saha Emrah Başsan, kadroya giremediği gerekçesiyle kenti terk etti. Ayrılma talebini de Başkan Metin Kalkavan’a iletti.
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Ç.Rize'de bir darbe de Emrah Başsan'dan geldi. Sezon başında G.Saray'dan kiralanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kadroya giremediğini gerekçe göstererek yeşil mavili takımdan ayrıldığı bildirildi. Basın sözcüsü Saffet Mete'nin verdiği bilgiye göre, şehre uyum sağlayamayan Emrah, yaşanan gelişmelerin ardından izinli olarak kulüp başkanı Metin Kalkavan ile görüşmek için dün İstanbul'a gitti
SADECE 4 MAÇ OYNADI
Emrah Başsan Ç.Rizespor'da Süper Lig'de 2 maçta 110, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 173 dakika forma giymişti. Mutsuz oyuncu ligde son hafta oynanan Kasımpaşa maçında da 18 kişilik kadroya dahil edilmemişti. Emrah'ın sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedileceği öğrenildi.
SADECE 4 MAÇ OYNADI
Emrah Başsan Ç.Rizespor'da Süper Lig'de 2 maçta 110, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 173 dakika forma giymişti. Mutsuz oyuncu ligde son hafta oynanan Kasımpaşa maçında da 18 kişilik kadroya dahil edilmemişti. Emrah'ın sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedileceği öğrenildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Rize’de Emrah şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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