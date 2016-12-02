 Kweuke idmana çıktı – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    idmana çıktı

    Kweuke idmana çıktı

    Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların iki gruba ayrıldığı belirtildi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İnegölspor mücadelesinde 90 dakika forma giyen oyuncuların, yenilenme çalışmasının ardından antrenmanı havuzda sürdürdüğü kaydedildi.

    Diğer futbolcuların ise yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştığı ifade edildi.

    Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, üç gün önce Amerika'da 8 aylık hamile eşinin trafik kazası geçirmesi sonucu ikiz bebeklerini kaybeden Leonard 'nin de katıldığı bildirildi.

    Sakatlığı bulunan Matic Fink ve Volkan Pala'nın ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı aktarıldı.

    Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:09
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