Kweuke idmana çıktı
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların iki gruba ayrıldığı belirtildi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İnegölspor mücadelesinde 90 dakika forma giyen oyuncuların, yenilenme çalışmasının ardından antrenmanı havuzda sürdürdüğü kaydedildi.
Diğer futbolcuların ise yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştığı ifade edildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, üç gün önce Amerika'da 8 aylık hamile eşinin trafik kazası geçirmesi sonucu ikiz bebeklerini kaybeden Leonard Kweuke'nin de katıldığı bildirildi.
Sakatlığı bulunan Matic Fink ve Volkan Pala'nın ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı aktarıldı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:09
- Mücadeleye devam
Toplam 34
Yorum
bordom Mehmet Ekiciye ayak uydurabilecek oyuncumuz yok desek daha doğru olmaz mı?
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 15
Yorum
54 muharrem usta ve Ersun Yanal el ele takımı sıradan bir takım haline getiriyor tebrikler
- El Clasico rekabetinde Real Madrid önde
Toplam 2
Yorum
zeki Real madrid Barcayi ezer gecer..Reale yatirin parayi pisman olmazsiniz..Barca ayni Trabzonspor gibi ruh yok
Kweuke idmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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