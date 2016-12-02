Erdoğan devrede
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşinin geçirdiği trafik kazasında ikiz bebeklerini kaybeden Kweuke’nin, ABD’ye gidebilmesi için devreye girdi
Hamile olan eşinin ABD'de geçirdiği trafik kazasında karnındaki 8 aylık ikiz bebeklerini kaybetmesiyle büyük şok yaşayan Ç. Rizeli Leonard Kweuke'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım eli uzandı. Teknik direktör Hikmet Karaman, kaza sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve milletvekillerinin oyuncuya destek verdiğini dile getirdi.
DIŞİŞLERİ, ABD İLE TEMASTA
Konuyla ilgili konuşan Karaman, "Eşinin komadan çıktığı haberini aldık. Eşi yaralı olduğu için gelemiyor. Kweuke de vize problemi nedeniyle gidemiyor. Cumhurbaşkanımız talimat vermiş. Dışişleri Bakanlığı da Kweuke'nin Amerika'daki eşinin yanına gidebilmesi için ABD Büyükelçiliği ile görüşüyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
DIŞİŞLERİ, ABD İLE TEMASTA
Konuyla ilgili konuşan Karaman, "Eşinin komadan çıktığı haberini aldık. Eşi yaralı olduğu için gelemiyor. Kweuke de vize problemi nedeniyle gidemiyor. Cumhurbaşkanımız talimat vermiş. Dışişleri Bakanlığı da Kweuke'nin Amerika'daki eşinin yanına gidebilmesi için ABD Büyükelçiliği ile görüşüyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Erdoğan devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.