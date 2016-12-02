 Erdoğan devrede – Fotomaç – 02 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Erdoğan devrede

    Erdoğan devrede

    Cumhurbaşkanı , eşinin geçirdiği trafik kazasında ikiz bebeklerini kaybeden ’nin, ABD’ye gidebilmesi için devreye girdi

    Hamile olan eşinin ABD'de geçirdiği trafik kazasında karnındaki 8 aylık ikiz bebeklerini kaybetmesiyle büyük şok yaşayan Ç. Rizeli Leonard Kweuke'ye Cumhurbaşkanı 'dan yardım eli uzandı. Teknik direktör Hikmet Karaman, kaza sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve milletvekillerinin oyuncuya destek verdiğini dile getirdi.

    DIŞİŞLERİ, ABD İLE TEMASTA
    Konuyla ilgili konuşan Karaman, "Eşinin komadan çıktığı haberini aldık. Eşi yaralı olduğu için gelemiyor. Kweuke de vize problemi nedeniyle gidemiyor. Cumhurbaşkanımız talimat vermiş. Dışişleri Bakanlığı da Kweuke'nin Amerika'daki eşinin yanına gidebilmesi için ABD Büyükelçiliği ile görüşüyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erdoğan devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.