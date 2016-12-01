Kweuke seferberliği
ABD'de bulunan 8 aylık hamile eşi kaza yapan ve ikizlerini kaybeden Çaykur Rizespor'un golcüsü Kweuke için Dış İşleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın, vize sorunu nedeni ile ABD'deki eşinin yanına gidemeyen Kamerunlu'nun işlemleriyle yakından ilgilendiği öğrenildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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