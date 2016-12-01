 Kweuke seferberliği – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    seferberliği

    Kweuke seferberliği
    'de bulunan 8 aylık hamile eşi kaza yapan ve ikizlerini kaybeden 'un golcüsü için devreye girdi. Bakanlığın, vize sorunu nedeni ile ABD'deki eşinin yanına gidemeyen Kamerunlu'nun işlemleriyle yakından ilgilendiği öğrenildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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