 Başın sağolsun Kweuke – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Başın sağolsun Kweuke

    Başın sağolsun Kweuke

    Kamerunlu oyuncunun 8 aylık hamile eşi, geçirdiği trafik kazasıyla yoğun bakıma girdi. Çiftin ikiz bebekleri anne karnında hayatlarını kaybetti. Vize sorunu nedeniyle ABD’ye gidemeyen Kweuke için şehirde seferberlik ilan edildi.

    'nin acı günü... Çaykur Rizespor'un yıldız ismi, ABD'den gelen haberle yıkıldı. Kamerunlu futbolcunun ABD'de doğum hazırlığında olan eşi, trafik kazası geçirdi. 8 aylık hamile olan genç kadın, ikiz bebeklerini kaybederken, kendisinin de yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Vize problemi nedeniyle ABD'ye gidemeyen 29 yaşındaki futbolcu, Rize'deki evinden dışarı çıkmazken, tüm kulüp seferber oldu. Karadeniz ekibinin dünkü idmanı iptal edildi ve teknik direktör Hikmet Karaman ile futbolcular, Kweuke'nin evine gidip, bir an olsun yanından ayrılmadılar.

    SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYOR
    Kweuke'nin son haftalarda büyük talihsizlikler yaşadığını belirten Hikmet Karaman, "Geçen hafta kendisi ciddi bir trafik kazası geçirmişti. Bu kez de hamile eşi kırmızı ışıkta geçen başka bir arabanın çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Oyuncumuz çok ağlıyor ve zaman zaman hiçbir şey yapamamanın acısıyla sinir krizleri geçiriyor. Bir an önce ailesini buraya getirip az da olsa onu rahatlatmak istiyoruz. Hem takım hem biz hem şehrimiz futbolcumuzun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

    KULÜPLERDEN MESAJ
    Süper Lig kulüpleri, Kweuke için mesaj yayınladı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ile bir çok Anadolu ekibi, resmi sitesinden Kamerunlu oyuncuya başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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