Başın sağolsun Kweuke
Kamerunlu oyuncunun 8 aylık hamile eşi, geçirdiği trafik kazasıyla yoğun bakıma girdi. Çiftin ikiz bebekleri anne karnında hayatlarını kaybetti. Vize sorunu nedeniyle ABD’ye gidemeyen Kweuke için şehirde seferberlik ilan edildi.
SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYOR
Kweuke'nin son haftalarda büyük talihsizlikler yaşadığını belirten Hikmet Karaman, "Geçen hafta kendisi ciddi bir trafik kazası geçirmişti. Bu kez de hamile eşi kırmızı ışıkta geçen başka bir arabanın çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Oyuncumuz çok ağlıyor ve zaman zaman hiçbir şey yapamamanın acısıyla sinir krizleri geçiriyor. Bir an önce ailesini buraya getirip az da olsa onu rahatlatmak istiyoruz. Hem takım hem biz hem şehrimiz futbolcumuzun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
KULÜPLERDEN MESAJ
Süper Lig kulüpleri, Kweuke için mesaj yayınladı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ile bir çok Anadolu ekibi, resmi sitesinden Kamerunlu oyuncuya başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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