Leonard Kweuke'nin eşi kaza geçirdi: İki çocuğu hayatını kaybetti!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Leonard Kweuke'nin eşi trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun eşi kaza sonrası komaya girerken, ikiz bebekleri hayatını kaybetti.
Çaykur Rizespor'un Kamerunlu oyuncusunun eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebekleri hayatını kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasını giyen forvet oyuncusu Leonard Kweuke güne acı bir haber ile başladı. ABD'de yaşayan hamile eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebeklerini kaybetti.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:36
- Leonard Kweuke'nin eşi kaza geçirdi: İki çocuğu hayatını kaybetti!
Toplam 10
Yorum
32cheff Allahü teala cocuklarina rahmet esinede acil şifalar versin çok zor bir durum.:::(
- Podolski kuşatması
Toplam 4
Yorum
......... BONSERVİS PARASI OLARAK GS YA 15--20 MİLYON EURO VERİRLERSE HEMEN VERİN PODO YU. ÇÜNKÜ BUNLARI GS DA OYNATACAK HOCA YOK.
- ''Kasıt arıyorum!''
Toplam 8
Yorum
Yılkı Atı Sn. Nazifoğlu, Siz gerçekten inanarak mı konuşuyorsunuz? Bütün hatalar GS aleyhine oluyormuş(!) GS her devirde kollandı. Kendi futbolcunuz, kiralık olarak oynarken hakeme kırmızı kart göstermişti. Hatırladınız mı, kim ve kırmızı kartın sebebi ne?
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