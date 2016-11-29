Leonard Kweuke'nin eşi kaza geçirdi: İki çocuğu hayatını kaybetti!

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu oyuncusunun eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebekleri hayatını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasını giyen forvet oyuncusu Leonard Kweuke güne acı bir haber ile başladı. ABD'de yaşayan hamile eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebeklerini kaybetti.