 Leonard Kweuke'nin eşi kaza geçirdi: İki çocuğu hayatını kaybetti! – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Leonard Kweuke'nin eşi kaza geçirdi: İki çocuğu hayatını kaybetti!

    Leonard Kweuke'nin eşi kaza geçirdi: İki çocuğu hayatını kaybetti!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Leonard Kweuke'nin eşi trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun eşi kaza sonrası komaya girerken, ikiz bebekleri hayatını kaybetti.

    Çaykur Rizespor'un Kamerunlu oyuncusunun eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebekleri hayatını kaybetti.

    Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasını giyen forvet oyuncusu Leonard Kweuke güne acı bir haber ile başladı. ABD'de yaşayan hamile eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebeklerini kaybetti.

    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:36
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