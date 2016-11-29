Hikmet Karaman’dan Kweuke açıklaması

Çaykur Rizespor forması giyen Leonard Kweuke'nin ABD’de yaşayan eşinin trafik kazası sonrasında ağır yaralanarak ikiz bebeklerini kaybetmesi yeşil mavili camiada büyük üzüntüye neden oldu.

Olayı duyan takım arkadaşları ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman takım kaptanının evine akın etti. Taziye ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaman "Öncelikle oyuncumuza ve kaptanımıza 'geçmiş olsun ve başı sağolsun' diyoruz. Geçtiğimiz hafta kendisi çok ciddi bir trafik kazası geçirdi, dün de ikiz bebeklerine hamile olan eşi kaza geçiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede de ikiz çocuklarını kaybediyor. Oyuncumuz fevkalade üzgün, çok ciddi bir olay bu. Dolayısıyla gelişmeler ne olacak diye bakacağız" dedi.

Kweuke'nin vizesi olmaması nedeniyle ABD'ye gidememesinden ötürü önceliklerinin ailesini Türkiye getirmek olduğunu belirten Karaman "Bizim şuanda önceliğimiz eşi ve ailesini biran önce buraya alıp oyuncumuzu rahatlatabilmek. Çünkü çok üzgün ağlıyor arada bir sinir geliyor, böyle bir olumsuz ortam var" ifadelerini kullandı.



Kulüpten Başsağlığı Mesajı

Çaykur Rizespor Kulübü oyuncusu Kweuke'nin bebeklerini kaybetmesi üzerine bir mesaj yayımladı. Yayınlanan mesajda "Doğum için gittiği ABD'de 28 Kasım 2016 Pazartesi günü bulunduğu araca kırmızı ışıkta geçen başka bir acın çarpması sonucu yaralanan ve komaya giren futbolcumuz Kweuke'nin eşi komadan çıkmış fakat hamile olduğu 8 aylık ikiz bebeklerini kaybetmiştir. Rizesporumuz ve camiamız büyük üzüntü içerisindedir. Futbolcumuz ile ailesine büyük sabır ve başsağlığı, eşine acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.