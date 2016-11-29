Hikmet Karaman’dan Kweuke açıklaması
Çaykur Rizespor forması giyen Leonard Kweuke'nin ABD’de yaşayan eşinin trafik kazası sonrasında ağır yaralanarak ikiz bebeklerini kaybetmesi yeşil mavili camiada büyük üzüntüye neden oldu.
Kweuke'nin vizesi olmaması nedeniyle ABD'ye gidememesinden ötürü önceliklerinin ailesini Türkiye getirmek olduğunu belirten Karaman "Bizim şuanda önceliğimiz eşi ve ailesini biran önce buraya alıp oyuncumuzu rahatlatabilmek. Çünkü çok üzgün ağlıyor arada bir sinir geliyor, böyle bir olumsuz ortam var" ifadelerini kullandı.
Kulüpten Başsağlığı Mesajı
Çaykur Rizespor Kulübü oyuncusu Kweuke'nin bebeklerini kaybetmesi üzerine bir mesaj yayımladı. Yayınlanan mesajda "Doğum için gittiği ABD'de 28 Kasım 2016 Pazartesi günü bulunduğu araca kırmızı ışıkta geçen başka bir acın çarpması sonucu yaralanan ve komaya giren futbolcumuz Kweuke'nin eşi komadan çıkmış fakat hamile olduğu 8 aylık ikiz bebeklerini kaybetmiştir. Rizesporumuz ve camiamız büyük üzüntü içerisindedir. Futbolcumuz ile ailesine büyük sabır ve başsağlığı, eşine acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 13:56
- Beşiktaş'a anlamlı ziyaret!
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK BU EŞSİZ, BU EVRENSEL DEĞERİN HANGİ EYLEMİ ( ANLAMSIZ Kİ........!!!!? ) NE MUTLU BEŞİKTAŞK CAMİAMIZA.......
- Gabriel’e ‘Dev’ şart
Toplam 8
Yorum
caner 1903 Şahsen gelmesini isterim . quaresma ya benziyor oyun tarzı
- ''Sorumluluk bana ait!''
Toplam 12
Yorum
isminiz Ne yaptın Ersun hoca Trabzonspor şişirmek Se niyetin bunu çok iyi yapıyorsun ön kişi kalan takımı yenemiyorsan sen daha orda durmana hiç gerek yok
Hikmet Karaman’dan Kweuke açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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