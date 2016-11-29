Devlerden başsağlığı mesajı

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, hamile eşi ABD'de trafik kazası geçiren ve henüz doğmamış ikiz bebeklerini kaybeden Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'nin eşinin geçirdiği talihsiz kazanın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kweuke ailesine geçmiş olsun der, Kamerunlu futbolcunun tedavisi devam eden eşinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Fenerbahçe'nin mesajında ise, "Başta futbolcu Kweuke ve değerli ailesi olmak üzere Çaykur Rizespor camiasına başsağlığı diliyor, bayan Kweuke'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.



Beişktaş Kulübü de resmi internet sitesinden "Başın sağolsun Kweuke" başlıklı mesajında Kamerunlu futbolcuya "Çaykur Rizespor forması giyen Leonard Kweuke'nin hamile eşinin ABD'de trafik kazası geçirdiğini ve anne karnındaki ikiz bebeklerini kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kamerunlu futbolcuya, ailesine ve Çaykur Rizespor camiasına başsağlığı dileriz. Bayan Kweuke'ye acil şifalar temenni ederiz" mesajını yolladı.



Taziye mesajı yollayan diğer bir kulüp olan Trabzonspor ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada " Çaykur Rizespor'un oyuncusu Leonard Kweuke'nin, 8 aylık hamile eşinin doğum için gittiği ABD'de talihsiz bir trafik kazası geçirmesi ve bu kaza sırasında ikiz bebeklerinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Komada olan ve daha sonra yoğun bakıma alınan eşine acil şifalar dilerken, Kweuke'nin derin acısını paylaştığımızı belirtmek isteriz. Bu vesileyle Çaykur Rizespor camiasına da baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.