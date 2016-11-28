 Şener’den dalya – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Şener’den dalya

    Şener’den dalya
    Fenerbahçe'nin milli sağ beki , Spor Toto Süper Lig'd 100. maçına çıktı. Çaykur Rizespor karşısında "dalya" diyen Şener, Süper Lig'de Bursaspor'la 79, Fenerbahçe'yle ise 21 kez mücadele etti. Şener'in Süper Lig'de 2 golü bulunuyor. Şener, 100. maç gururu yaşadığını söyledi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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