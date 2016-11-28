 Jantscher kızardı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Jantscher kızardı

    Jantscher kızardı
    Kritik maçta 72. dakika oynanırken Şener Özbayraklı'ya sert bir faul yapan Rizesporlu futbolcu Jantscher hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Avusturyalı futbolcu oyundan atılınca üzüntü yaşadı
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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