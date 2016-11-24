Karaman'dan Fenerbahçe maçı yorumu
Spor Toto Süper Lig'de 27 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Fenerbahçe karşısında oyunsal anlamda doğru duruş göstererek rakibe etkili alan bırakmak istemiyoruz." dedi.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında Ümit Kurt'un cezası, Oboabona'nın ise hastalığı nedeniyle forma giyemediğini anımsatan Karaman, defansta bu iki oyuncunun yerine görev yapan Robin Yalçın ve Yakoubi'nin etkili performans sergilediğini kaydetti.
Karaman, kamuoyunun gözünün hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçına çevrildiğini ve rakiplerinin ligin son haftalardaki en formda ekibi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Zor olacağını biliyoruz, Fenerbahçe çok iyi ve saygı duyulacak bir kadroya sahip. Elbette her takıma saygı duyuyoruz. Ligde şampiyonluk yaşamış takımlarla bu sezon Başakşehir, çok iyi kadroya ve deneyime sahipler. Fenerbahçe, ekonomik anlamda futbola ve transferlere büyük paralar harcayan, milli takım, Avrupa kupaları deneyimi fazla oyunculara sahip. Bunu bilerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Futbolda deneyim önemli. Oyuncu deneyimlerinin sonuca nasıl yansıdığını biliyoruz."
Ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçındaki performanslarını artırarak Fenerbahçe karşısında sürdürmeleri gerektiğine vurgu yapan Karaman, "Fenerbahçe karşısında oyunsal anlamda doğru duruş göstererek rakibe etkili alan bırakmak istemiyoruz. Fenerbahçe'nin güçlü yanları var ve mutlaka buna oyunsal tavır koymalıyız. Başakşehir maçında olduğu gibi kapasitemizin üstüne çıkararak kendi oyun tavrımızı ortaya koyacağız. Bu kez oyunsal üstünlüğün yanı sıra skoru da almak istiyoruz. Bunu mutlaka başarmak zorundayız." ifadesini kullandı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:16
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 16
Yorum
Aslan BU SAATTEN SONRA CIKAMAZSA COK AYIP ARTIK BU IS HERYERDE OYNANIR CÜNKÜ RAKIPLERDE BÖYLE OYNUYOR TARAFLI TARAFSIZ HERKESIN SAYGI DUYDUGU BASKAN GÖREV BASINA
- Boş sözleşmeye bile imza atarım
Toplam 5
Yorum
okan69 hemen at . büyük takimlarin hepsi pesinden kosuyor du zaten :)
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 16
Yorum
trakyalı türkiye liği ve avrupa yine penaltı,şenol hoca hakemleri şikayet etmiyor,mide bulantısı nedir hacaba
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