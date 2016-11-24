Karaman'dan Fenerbahçe maçı yorumu

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen oyunsal, fiziksel, taktiksel ve takımın gelişmesi anlamında çok önemli adımlar attıklarını ifade ederek, Medipol Başakşehir karşısında kaybetmelerine rağmen doğru oyunun yansımalarını maç içerisinde gördüklerini söyledi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında Ümit Kurt'un cezası, Oboabona'nın ise hastalığı nedeniyle forma giyemediğini anımsatan Karaman, defansta bu iki oyuncunun yerine görev yapan Robin Yalçın ve Yakoubi'nin etkili performans sergilediğini kaydetti.

Karaman, kamuoyunun gözünün hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçına çevrildiğini ve rakiplerinin ligin son haftalardaki en formda ekibi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Zor olacağını biliyoruz, Fenerbahçe çok iyi ve saygı duyulacak bir kadroya sahip. Elbette her takıma saygı duyuyoruz. Ligde şampiyonluk yaşamış takımlarla bu sezon Başakşehir, çok iyi kadroya ve deneyime sahipler. Fenerbahçe, ekonomik anlamda futbola ve transferlere büyük paralar harcayan, milli takım, Avrupa kupaları deneyimi fazla oyunculara sahip. Bunu bilerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Futbolda deneyim önemli. Oyuncu deneyimlerinin sonuca nasıl yansıdığını biliyoruz."

Ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçındaki performanslarını artırarak Fenerbahçe karşısında sürdürmeleri gerektiğine vurgu yapan Karaman, "Fenerbahçe karşısında oyunsal anlamda doğru duruş göstererek rakibe etkili alan bırakmak istemiyoruz. Fenerbahçe'nin güçlü yanları var ve mutlaka buna oyunsal tavır koymalıyız. Başakşehir maçında olduğu gibi kapasitemizin üstüne çıkararak kendi oyun tavrımızı ortaya koyacağız. Bu kez oyunsal üstünlüğün yanı sıra skoru da almak istiyoruz. Bunu mutlaka başarmak zorundayız." ifadesini kullandı.