"Rizespor galibiyet için sahaya çıkar"
Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu.
Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam "Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Ligin önemli takımlarından biridir ama saygı duyulan ve oynadığı futbolla alkış alan bir takım görüntüsü vermeyi bizde istiyoruz. Onun için kendi evimizde oynayacağız. Böyle büyüklere karşı oynadığımızda vermiş olduğumuz demeçlerde algılamada da yanlış oluyor. Rizespor takımı her zaman kazanmak için sahaya çıkar" diye konuştu.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:30
- Lider Beşiktaş A Spor’da
Toplam 2
Yorum
isminiz Kardeş Galatasaray almadan kaç yıl önce BEŞİKTAŞ çoktan almıştı o kupayı bilmeden öyle lop lop sallamıyacan
- Benim sayemde
Toplam 9
Yorum
yusuf sen olsaydın bütün maçları 1 0 ya yenerdik ya yenilirdik advocat geldide fark atmayı başladık iyikide gitmişsin kurtulduk senden
- 20 isim için suç duyurusu!
Toplam 8
Yorum
dobra dobra doğrudur kardeş birşey diyemem. GSden Adnan Polat, Bjk dan İhsan Kalkavan, Fbden bir çok kripto var. Aziz değil. Derin fbde ne fetöcüler var.. Zamanla herşey ortaya çıkacak.
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