Kweuke ve Orhan sözleşme yeniledi
Çaykur Rizespor Kulübü, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Leony Leonard Kweuke ve Orhan Ocaklı ile yeniden masaya oturarak sözleşme tazeledi.
Çaykur Rizespor Asbaşkanı Ömer Faruk Ofluoğlu "Bizim için iki futbolcumuzda çok değerli, hocamızın raporu doğrultusunda sözleşme uzattık" derken, imza törenine katılan teknik direktör Hikmet Karaman ise Kweuke'nin ciddi teklifler almasına rağmen Çaykur Rizespor'da kaldığını dile getirdi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:36
- "5 isim kadroda olmayacak"
Toplam 9
Yorum
BJK BELKİ YENERSİNİZ AMA ZOR BJK YENİLMEZ.
- Yeni hoca Alman
Toplam 16
Yorum
austin sezon ortası devre arası hoca değiştirmenin ne kadar işe yaramaz bi düşünce olduğunu artık anlamıştır gs herhalde özellikle geçen yıldan hoca değişecekse sezon bitimin de olmalı kamptı hoca isteği filan önemli..her sorunu hocaya yüklemekte artık baydı..yönetim,hoca,antranör bunların hepsini denetleyen kişiler bunlar bütün bi hocayla olacak iş değil yapıyı iyi kuracaksın..
- Sakatlarda son durum ne?
Toplam 5
Yorum
austin brumanın da 10 kişinin arasına topla yerli yersiz dalması da takıma zarar vermeye başladı pas trafiğini çok aksatıyo uyumsuzluk yaratıyo nerde pas yapacak nerde adam geçmeyi deneyecek dengesini bi oturtamadı alıyo dalıyo böyle olmaz brz dengeyi bulsun o da..
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