Kweuke ve Orhan sözleşme yeniledi

Çaykur Rizespor Kulübü, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Leony Leonard Kweuke ve Orhan Ocaklı ile yeniden masaya oturarak sözleşme tazeledi.

Yeşil Mavili kulübün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törende imza atan futbolcular Çaykur Rizespor ile olan sözleşmelerini 5 yıl daha uzattı.

Çaykur Rizespor Asbaşkanı Ömer Faruk Ofluoğlu "Bizim için iki futbolcumuzda çok değerli, hocamızın raporu doğrultusunda sözleşme uzattık" derken, imza törenine katılan teknik direktör Hikmet Karaman ise Kweuke'nin ciddi teklifler almasına rağmen Çaykur Rizespor'da kaldığını dile getirdi.