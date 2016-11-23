 Ç.Rize Kweuke ile tekrar anlaştı – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Ç.Rize Kweuke ile tekrar anlaştı

    Ç.Rize Kweuke ile tekrar anlaştı
    sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve ile yeniden anlaştı. 29 yaşındaki Kamerunlu Kweuke ve Orhan ile bugün tesislerde imza töreni yapılacağı bildirildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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