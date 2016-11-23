Ç.Rize Kweuke ile tekrar anlaştı
Çaykur Rizespor sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Leonard Kweuke ve Orhan Ovacaklı ile yeniden anlaştı. 29 yaşındaki Kamerunlu Kweuke ve Orhan ile bugün tesislerde imza töreni yapılacağı bildirildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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