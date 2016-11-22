Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor, hafta sonu sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman'ın yokluğunda yardımcı antrenör Hasan Özer yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Kweuke'nin dışında tüm futbolcular katıldı.
İdmanda, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:35
- "5 isim kadroda olmayacak"
Toplam 3
Yorum
hoca hoca şu gruptan çıkar bizi,adını kazıyalım tarihe,yürü be şenol güneş
- Castillo şoku
Toplam 2
Yorum
tonyalı ya bu mustafalarla olcak iş değil allah aşkına lütfen ayağı raket gibi ibanez var hala m akbaş buneya o futbolcu değil anla artıkya
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 108
Yorum
bjk feneride gsyide yeneriz hiç kusura bakmasınlar bebe gs ile fb yürüyün gidin sayfadan
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