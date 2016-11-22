 Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı

    Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı

    , hafta sonu sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    'nde, teknik direktör 'ın yokluğunda yardımcı antrenör yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Kweuke'nin dışında tüm futbolcular katıldı.

    İdmanda, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:35
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