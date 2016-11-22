Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman'ın yokluğunda yardımcı antrenör Hasan Özer yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Kweuke'nin dışında tüm futbolcular katıldı.

İdmanda, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.



Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.