"Takımdan farklı şeyler bekliyorum"

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçına önem verdiklerini belirterek, "Bu maçta takımdan çok daha farklı şeyler bekliyorum. Bizim için çekişmeli bir maç olacak. Lig sıralamasında da yerimizi değiştirmek istiyoruz." dedi.

Birbirini yakından tanıyan iki takımın karşılaşacağını ifade eden Karaman, "Taktik anlamda bazı şeyler birbirine çok benziyor. Onun için oyun sıkışabilir de. Hata yapan takımın kaybedeceği bir maç da olabilir. Medipol Başakşehir, özellikle deplasmanda rahat oynayan bir takım. Topu bazen rakibe bırakan bir takım. Dolasıyla bu özellik bizde de var." diye konuştu.

Yeşil-mavili ekibin defans oyuncusu Ümit Kurt ise, ligin ikinci yarısında sıkıntı çekmemek için ilk yarıda kalan 7 maçtan maksimum puan toplamak zorunda olduklarını söyledi

Milli aradan sonra üst üste zorlu maçlar oynayacaklarını ifade eden Ümit, "Zorlukların üstesinden gelecek olan bir takımız. Kendi evimizde galip gelmemiz gereken bir maçta Adanaspor ile 2-2 berabere kaldık. Elbette bu geride kaldı. Telafisini mutlaka yapacağız. Kazansaydık bugün çok farklı bir konumda olurduk ve milli aradan sonra oynayacağımız maçlara çok daha rahat girebilirdik." ifadelerini kullandı.

Ümit Kurt, kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında oynayamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak milli arayı antrenmanlarla çok iyi değerlendirerek yoğun bir tempoyla geçiriyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de takım olarak iyi mücadele ederek bu zor deplasmanda puan ya da puanlar alarak dönmek istiyoruz. Arkadaşlarım bunu başaracaklar. Başakşehir deplasmanından sonra sahamızda Fenerbahçe, ardından da deplasmanda Bursaspor maçları var. Bizim önceliğimiz ise Medipol Başakşehir. Bu maçı sonuç olarak kendi lehimize bitirip sonra diğer karşılaşmalara konsantre olacağız."

Ligde her maçın çok zor geçtiğini vurgulayan Ümit, "Sezonun 10. haftası geride kaldı. İlk yarıda önümüzde oynayacağımız 7 maçımız var. Bu maçlardan alabileceğimiz en fazla puanı almak istiyoruz. Şu kadar puan alırız diye bir matematiksel düşüncemiz yok ama ligin ikinci yarısında sıkıntı çekmeyecek kadar puan almak zorundayız. Önümüzdeki zorlu süreci en iyi şekilde geçeceğiz. Takım arkadaşlarımla birlikte çok iyi çalışıyoruz. Zorlukların üstesinden gelip devreyi iyi bir şekilde bitireceğiz." diye konuştu.

- Hazırlıklar devam ediyor

Yeşil-mavili ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını teknik direktör Karaman yönetiminde sürdürdü.

Antrenmanda futbolcular, A2 takımı ile çift kale maç yaptı. Kweuke ise takımdan ayrı sahada koşu yaptı.

Antrenmana, milli takımlarının kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Diallo ve Mohamed Ali Yakoubi katılmadı.

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.