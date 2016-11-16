Akhisar, Bursaspor'a bileniyor
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, çabukluk ve dar alanda pas çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynayarak idmanı tamamladı.
Ege temsilcisinde Hugo Rodallega ve Fatih Öztürk takımdan ayrı çalıştı.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şen: Deli gibi sevineceğim
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Yorum
Elazığlı Lens olaydı 6 faciası kaçınılmazdı.Hadi 6 olmasın 3 atın bari
- ''Kadıköy’de kupa aldık''
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Yorum
Yellow Herkes işine geleni hatırlar onlarda daha nice acılar var ama işte gelde anlat onlara :)
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
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karakartal ümit efendi, g.saray lehine yorum yapman için seni serkan korkmaz mı tuttu
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