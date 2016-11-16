Akhisar, Bursaspor'a bileniyor

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, çabukluk ve dar alanda pas çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynayarak idmanı tamamladı.

Ege temsilcisinde Hugo Rodallega ve Fatih Öztürk takımdan ayrı çalıştı.