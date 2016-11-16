 Akhisar, Bursaspor'a bileniyor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Akhisar, Bursaspor'a bileniyor

    Akhisar, Bursaspor'a bileniyor

    Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, çabukluk ve dar alanda pas çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynayarak idmanı tamamladı.

    Ege temsilcisinde Hugo Rodallega ve Fatih Öztürk takımdan ayrı çalıştı.

    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:23
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