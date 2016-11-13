Rizespor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmana, ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Yakoubi ve Diallo katılmadı.
Ümit Milli Takım'dan dönen Oğulcan Çağlayan ve kaleci Gökhan Akkan, takımdan ayrı sahada koşu yaptı.
Salonda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Karaman, futbolcularla özel olarak ilgilenirken idman boyunca Adanaspor maçı ve bu maçtaki pozisyon hataları oyunculara videodan izlettirildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada Karaman, oyuncuları maçlarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yeşil-mavili ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:26
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Toplam 43
Yorum
SİNAN KORKMAZ O NE ÖZGÜVEN, NE KADAR BÜYÜK EGO... DEMEK SENİN YANINDA KİMSE CEKETİNİN DÜĞMESİNİ AÇAMIYOR. KARŞINDAKİ İNSANLAR SENİN GEÇMİŞİN HOCA..DEFOLLL
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Yorum
Ua Aynen
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Toplam 3
Yorum
Mustafa Bülent Ökten Galatasaray kulübü ileri gelenleri bir tedbir almalari gerektigini düsünüyorum.Zira son zamanlarda iclerinde sakladiklari suclular artik gün yüzüne cikiyor.Buda kulübe anlayamaiyacaklari kadar zarar veriyor..
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