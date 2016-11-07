Kweuke kalıyor mu?

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Kweuke ve Orhan'la görüştüklerini açıklayan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, "İki oyuncunun da sözleşmelerinde bir sorun yok. İki oyuncu ile de görüşüp sözleşme için mutabakata vardık. Sözleşmeleri sadece resmiyet kazanmadı. Bu iki oyuncunun da transferini bitireceğiz. Başarılı oyuncularımızı elimizde tutmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu.

"AZ HATA YAPAN KAZANIYOR"

Ligde 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalkavan özellikle ikinci yarı üstün olan taraf olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Maçta önce üzüldük sonra sevindik, sonra tekrar üzüldük. Futbol üç ihtimalli bir oyun. Kazansak ligde 9'uncu sıraya yükselecektik ama olmadı. Genç bir takımız. Ligin henüz başı sayılır. Sahada hatalar oluyor. Az hata yapan kazanıyor. Adana maçında özellikle ikinci yarı ilk 20 dakika çok iyiydik. Ama skoru korumak isterken beraberlik golü geldi. Bu haftada geçen haftaki gibi sahadan bir puanla ayrıldık."

"ZOR MAÇLARIMIZ VAR"

Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Kalkavan, "Lige milli maç dolayısıyla bir hafta ara veriliyor. Bu arada kendimizi daha da geliştirip hataları azaltmalıyız. Sonrasında üst üste zor maçlarımız var. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursa ile oynayacağız. Üç takımda ligin en iyi ekiplerinden. Bu maçlardan iyi neticelerle ayrılmamız gerekiyor. Ligde alınan her puan değerli. Ligin en altı ile 6'ıncı sıra arasında çok fark yok. Bir an önce galibiyetler alarak yukarılara tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ligde bugünkünden daha iyi konuma gelmek için çabalayacaklarını vurgulayan Kalkavan, taraftarlardan takımı motive etmelerini istedi.