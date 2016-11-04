''Sizi çok seviyorum''
Hikmet Karaman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü gören Kamerunlu, telefonu aldı ve “Başkomutan sizi çok seviyorum. Size hayranım” dedi.
KWEUKE A SPOR'A KONUŞTU
Kweuke'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Başkomutan sizi çok seviyorum" diyerek teşekkür ettiği belirtildi. Bu konu ile ilgili dün A Spor'a konuşan Kweuke, "Cumhurbaşkanı ile daha önce de Ankara'da görüşme fırsatı bulmuştum. Hikmet hocama teşekkür ederim. Kendi ülkemin cumhurbaşkanı ile bugüne kadar hiç konuşamadım ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç defa görüşebildim. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir onurdur" ifadesini kullandı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Toplam 8
Yorum
Barca valla bence bu futbolla ispanya da Barcelona yı bile yener :)
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Toplam 3
Yorum
Morinyo sen bu futbolla Old trafford da hakem yardımı almadan Feyenord u yenemezsin,deplasmanda da Zorya yı yenemezsin.Bak demedi deme sonra
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Toplam 1
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mehmet Kjaer kesinlikle faulü yok normal bire bir mücadele top taca doğru çıkıyor ikiside kollarıyla birbirni hafifçe itiyorlar. İbraamoviç sağlam defansla karşılaşınca çok sinir yaptı. Ama Fenerbahçe seyircisi Kjaer' e yanlış yaptırtmaz..
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