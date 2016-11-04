 ''Sizi çok seviyorum'' – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    ''Sizi çok seviyorum''

    ''Sizi çok seviyorum''

    ’ın ile telefonda görüştüğünü gören Kamerunlu, telefonu aldı ve “Başkomutan sizi çok seviyorum. Size hayranım” dedi.

    'un golcüsü Leonard Kweuke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu söyledi. 29 yaşındaki Kamerunlu forvet, teknik direktör Hikmet Karaman'ın geçen hafta 2-2 biten Trabzonspor maçı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon ile görüşmesi sırasında Karamann yanına gelerek, "Hocam ben de Başkomutan ile görüşmek istiyorum, onun sesini duymak istiyorum" dedi ve telefonu Karaman'dan aldı. Bu konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kweuke'yi Trabzonspor maçında ortaya koyduğu futbol ve attığı 2 golden dolayı tebrik ettiği ve Karadeniz derbisinde iki komşu takımın dostluk içinde sporseverlere çok güzel bir maç izlettirdiğini söylediği öğrenildi. Gerek Trabzonspor gerekse Rizespor'un maçlarını yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor kaptanı Kweuke'ye başarılarının devamını dilediği öğrenildi.

    KWEUKE A SPOR'A KONUŞTU
    Kweuke'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Başkomutan sizi çok seviyorum" diyerek teşekkür ettiği belirtildi. Bu konu ile ilgili dün A Spor'a konuşan Kweuke, "Cumhurbaşkanı ile daha önce de Ankara'da görüşme fırsatı bulmuştum. Hikmet hocama teşekkür ederim. Kendi ülkemin cumhurbaşkanı ile bugüne kadar hiç konuşamadım ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç defa görüşebildim. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir onurdur" ifadesini kullandı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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