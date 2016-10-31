Yemekte buluştular
Trabzonspor yönetimi, maç öncesinde Rizesporlu idarecilere dostluk yemeği verdi. Organizasyona iki kulübün başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemekte her iki kulüp yetkilileri birbirine karşılıklı olarak başarı dileyerek, maç anısına hediye sundular.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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