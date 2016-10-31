 Yemekte buluştular – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yemekte buluştular

    Yemekte buluştular
    yönetimi, maç öncesinde Rizesporlu idarecilere dostluk yemeği verdi. Organizasyona iki kulübün başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemekte her iki kulüp yetkilileri birbirine karşılıklı olarak başarı dileyerek, maç anısına hediye sundular.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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